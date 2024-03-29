Futbol Şube Sorumlusu Adnan Yükselir, AA muhabirine, maaşlarını ve gereken ödemeleri alamadıkları gerekçesiyle 3 gün antrenmana çıkmayan oyuncuların ödemelerinin yapıldığını, sorunun çözüme kavuştuğunu söyledi.

Sahalarında karşılaşacakları Sakaryaspor maçı hazırlıklarına yeniden başladıklarını aktaran Yükselir, şöyle konuştu:

"Sakaryaspor ile çok önemli bir maça çıkacağız. İlk hedefimiz güçlü rakibimiz karşısında mutlak galip gelmek ama yenemiyorsak da yenilmemeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü bu ligde 1 puan bile çok önemli. Ama 3 puan alırsak çok derin bir nefes alırız. Ligde kalma yolunda rakiplerimiz olan Tuzlaspor ve Adanaspor'un üstünde yer alarak ligde kalacağımıza inanıyoruz. Takımda sakat oyuncularımız iyileşti, maça tam kadro çıkacağız. Her takımın olduğu gibi bizim takımımızın da taraftarlarına daha çok ihtiyacı var. Ligde bulunduğumuz konum iyi değil ve bize hiç yakışmıyor. Taraftarlarımızın da desteğiyle puan veya puanlar almak istiyoruz."