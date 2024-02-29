Saran Holding'den yapılan açılamada, adaletli, rekabete ve kamu vicdanına uygun bir yayın hakları ihalesinin gerçekleşmediğine vurgu yapılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Kamuoyunun yakından takip ettiği Süper Lig ve 1. Lig Yayın Hakları İhalesi'nin sonucunu büyük bir üzüntü ve şaşkınlık ile karşılamış bulunuyoruz. Öncelikle belirtmek isteriz ki, TFF İhale Komisyonu ile gerçekleşen yüz yüze toplantıda, tarafımıza mevcut yayıncı kuruluşun ihaleden diskalifiye edildiği net olarak beyan edilmiştir. Dolayısıyla bugün gerçekleşen 'iptal' daha önce de olduğu gibi, Türk futbolunu esir almış mevcut yayıncı ile devam etmenin kılıfıdır."

İhale şartnamesine uygun teklif vermemeyi davranış haline getiren bir yayıncıyla devam etme arzusunun TFF yönetimi ve kulüpler için bir alışkanlık haline geldiği belirtilerek, şu görüşler paylaşıldı:

"Saygıdeğer kamuoyunu, rekabete baştan aşağı aykırı ilerleyen süreçler nedeniyle, 3 yıl sonraki ihaleye yerli ve yabancı hiçbir yayıncı ilgi göstermediğinde, Türk futbolunun değerinin bugün alınan bu hukuktan uzak, TFF'nin kendi talimatlarıyla uyumsuz kararla nasıl etkileneceğinin takipçisi olmaya davet edeceğiz. Saran Holding 30'dan fazla ülkede olduğu gibi Türkiye'de uluslararası spor organizasyonlarına ve liglerine yatırıma, sporseverlerin hak ettiği yayın anlayışını sürdürmeye devam edecektir.

Ancak kamuoyu şunu da kesin olarak bilmelidir ki, grubumuz oynanan bu ihale tiyatrosunun dekoru olmayı daha fazla kabul etmeyecektir."

"Saran Holding'in bu ihaleyi kazanmış olması gerekirdi"

Yayın hakları ihalesine en yüksek teklifi vermelerine rağmen kazanamamalarına tepki gösterilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhale şartnamesine yegane uygun ve üstelik içinde bulunduğumuz sezonun yaklaşık 60 milyon avro üzerinde, açık ara en yüksek teklifi veren Saran Holding'in bu ihaleyi kazanmış olması gerekirdi. Zira, ihalenin mantığı, şartları sağlayan ve en yüksek bedeli veren şirket ile anlaşılmasıdır. Bir kez daha yaşanan bu hukuksuzluğu, son derece nezaketsizce sosyal medya üzerinden takip etmek durumunda kalmış bulunmaktayız. Hatırlatmak isteriz ki, TFF kamu adına Türk futbolunu yönetmekle görevlendirilmiş bir kurumdur. Bu vazifeyi yerine getirirken sadece Türk futbol camiasının haklarını korumayı hedeflemelidir. Bu ilkelere açık aykırılık içeren bu ihale sürecinin iptaliyle ilgili, tarafımızdan tüm hukuki yollara başvurulacaktır."