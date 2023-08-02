İSTANBUL - Muharrem ayının 10. gününde Sivas Konfederasyonu’nun katkılarıyla düzenlenen oruç açma yemeğinde ilçe protokolü, siyasi partiler, meclis üyeleri, muhtarlar, STK’lar, cem evlerinin dedeleri, başkanları ve yöneticileri bir araya geldi. Muharrem Ayı ve Yas-ı Matem Orucu’nun anlamının konuşulduğu gecede Kağıthane Cem Evi Dedesi Zeynel Şahan duası ile oruçlar açıldı, dualar edildi.

Hz. Mevlana ve Hacı Bektaş Veli’nin hikayesiyle konuşmasına başlayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, niyetlerin kabul olmasını dileyerek; “Birlik ve beraberlik içerisinde olmak zorundayız. Hz. Ali; ‘Gönülleriniz bir olmadıktan sonra sayıca çok olmanın bir anlamı yoktur’ derken, Hz. Mevlana şöyle devam ediyor, ‘Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır.’ Sevgili canlar siz bugün buraya sevgi ortamını ve lokmamızı paylaşmak için geldiniz. Hizmetleriniz kabul olsun” dedi.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL