İSTANBUL - Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Sarıyerlilere verdiği sözü tuttu ve ilk tapuyu teslim etti. Mahalle sakinleri, sivil toplum örgütleri ve tüm paydaşlarla sorunun çözümüne yönelik görüşmeler gerçekleştiren yetkililer, İBB Meclisi’nden alınan kararla önemli bir sorunu çözmüş oldu. İlk tapular da Pınar ve Rumelihisarı mahallesinde yer alan bina sahiplerine teslim edildi.

5 bin 407 hanenin tapu sahibi olması hedefleniyor

Atılan bu adım ile Pınar Mahallesi’nde 3575, Rumelihisarı’nda ise 1832 hane olmak üzere toplamda 5 bin 407 hanenin tapu sahibi olması hedefleniyor. Buradaki vatandaşların alım gücü de göz önünde bulundurarak ilgili kanunlar çerçevesinde 5 yıla kadar taksit imkânı da sunulabilecek. Başvurulara başladıktan sonra yoğun bir talep aldıklarını dile getirin ekipler her bir başvuruyu ayrı ayrı inceleyip değerlendirdi. Şu ana kadar 300 başvuru aldıklarını dile getiren İBB yetkilileri; “66 vatandaşımıza işlemlerinin bittiğini, gelip sözleşme imzalayabileceklerini belirten tebligatlar gönderildi. 4 kişi taksitli satış tercih ederek ilk peşinatlarını yatırdı ve taksit sözleşmesini imzaladı. 11 vatandaşımız tapularını peşin olarak almak istedi. Ödemelerini yaptılar ve tapu yazılarını sırasıyla Sarıyer tapu dairemize gönderdik. Oradan gelecek randevu tarihine göre tapularını vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.

HABER: BÜLENT ÇAMCI