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Festival konser, film gösterimleri, tiyatro ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 27 Ağustos'a kadar devam edecek.

Şarkıcının hayranları şarkılara eşlik ederek sevgi gösterisinde bulundu.

Hayranları tarafından uzun süre alkışlanan Bengü , "Sahici", "Veto ", "Korkma Kalbim" gibi şarkılarını seslendirdi.

Alana giremeyen bazı vatandaşlar, konseri dışarıdan takip etti.

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