Londra

Türk savunma sanayisi bünyesinde ileri teknik seramik ve zırh sistemleri üretimi gerçekleştiren Nurol Teknoloji, Londra'da düzenlenen dünyanın önde gelen savunma sanayisi buluşmalarından Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda (DSEI 2023) ürün ve kabiliyetlerini sergiledi.

Nurol Teknoloji fuarda, Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna ordusu tarafından kullanılan ve yüksek koruma seviyesiyle dikkati çeken balistik koruyucu plakaları ön plana çıkardı.

Durdurduğu fişeklerden izler taşıyan plakalar, "Savaşta kanıtlanmış korumanın gücüne tanık olun" mesajıyla sergilendi. Plakaların yanında ayrıca Ukraynalı askerlerin savaş sırasında kullandığı ve çatışmalarda kullanıcısını hayatta tutan ürünlerin fotoğraflarına yer verildi.

Balistik zırh çözümleri alanında önemli bir tedarikçi haline gelen Nurol Teknoloji, Ukrayna-Rusya çatışması sırasında Ukrayna'nın savunma yeteneklerinin güçlendirilmesinde önemli rol oynadı.

Çatışmaların hızla arttığı dönemde Nurol Teknoloji, Ukrayna'nın askeri altyapısını güçlendirmek için gelişmiş balistik zırh çözümlerinin temininde katkılar sağladı. Son teknolojiyle donatılan balistik zırh ürünleri, Ukraynalı askerlerin korunması ve hayatta kalma kabiliyetinin artırılmasında etkili oldu. Ortaya konulan çözümler savaş ortamında üstün balistik direnç, dayanıklılık ve manevra kabiliyeti sundu.

Bu kabiliyetlerle 2022 yılı başından beri devam eden Ukrayna-Rusya savaşında, Ukrayna devletinin ihtiyacı olan birkaç yüz bin balistik koruyucu plaka ve balistik yelek temin edildi. Ukrayna'nın ihtiyaçları doğrultusunda söz konusu ürünlerin teslimatına devam ediliyor.

Yurt içinde ve dışında tercih ediliyor

Nurol Teknoloji ayrıca İtalya ordusu, Polonya ve Almanya polisi, Hollanda özel harekat polisi, Belçika polisi ve ordusunun ihtiyaçlarını karşılıyor.

Şirket bugüne kadar 5 kıtada ve 60'tan fazla ülkede kalifiye olmuş, savaş ve farklı operasyon şartlarında kendini kanıtlamış ürünler teslim etti. Ürünler arasında 15 milyondan fazla seramik tile, 800 binden fazla monolitik seramik göğüs plaka, 1 milyondan fazla balistik plaka, 500 binden fazla balistik yelek, 15 binden fazla balistik koruyucu kalkan bulunuyor. Bunun yanında 350'den fazla kara, hava ve deniz platformlarına balistik zırh çözümü sağlandı, 6 bin metrekareden fazla platform yüzey alanına koruma uygulandı. Yapısal balistik çözüm alanında ise 2 bin 500'den fazla ürün güvenlik güçlerine emniyetli çalışma alanları oluşturuyor.

Türkiye'nin balistik koruma ihtiyacının yaklaşık yüzde 95'ini karşılayan Nurol Teknoloji, hafif ve yüksek koruma özelliği taşıyan ürünlerle kullanıcılarına avantaj sağlıyor. Balistik personel koruma çözümlerinin yanı sıra balistik koruyucu kalkan ürünleri de sahada başarıyla görev yapıyor.

AA