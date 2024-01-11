New York

SEC Başkanı Gary Gensler, spot Bitcoin ETF hisselerinin listelenmesi ve alım satımının onaylandığını bildirdi.

Komisyonun Mart 2023'e kadar 20'den fazla spot Bitcoin ETF başvurusunu onaylamadığını hatırlatan Gensler, bunlara benzer yeni bir dizi başvuruyla karşı karşıya olduklarını ancak koşulların değiştiğini ifade etti.

Gensler, ABD'de federal mahkemenin geçen yıl SEC'in Grayscale'in bu kapsamdaki başvurusunu reddetmesini hatalı bulduğunu anımsatarak, ileriye yönelik en sürdürülebilir yolun spot Bitcoin ETF hisselerinin listelenmesi ve alım satımını onaylamak olduğunu düşündüğünü belirtti.

SEC'in bugünkü onayının, ETF'lere yönelik olduğunun altını çizen Gensler, kararın Komisyonun kripto varlık menkul kıymetlerine ilişkin listeleme standartlarını onaylama isteğini göstermemesi gerektiğini vurguladı.

Gensler, kripto varlıkların büyük çoğunluğunun yatırım sözleşmeleri olduğu ve dolayısıyla federal menkul kıymetler yasalarına tabi olduğu görüşünü yineledi.

"Bitcoin spekülatif bir varlık"

Bugünkü SEC kararının yatırımcılar için belli korumaları içerdiğinden bahseden Gensler, Bitcoin ETF'ler hakkında tam, adil ve doğru açıklamalar yapılmasının gerektiğini kaydetti.

Gensler, bu ürünlerin kayıtlı ulusal menkul kıymet borsalarında listeleneceğini ve işlem göreceğine değinerek, "Bu tür düzenlenmiş borsaların dolandırıcılığı ve manipülasyonu önleyecek şekilde tasarlanmış kurallara sahip olması gerekir ve bu kuralları uyguladıklarından emin olmak için onları yakından izleyeceğiz." ifadesini kullandı.

SEC personelinin 10 spot Bitcoin ETF'si için kayıt bildirimlerinin incelemesini aynı anda ayrı ayrı tamamlayacağını belirten Gensler, adalet ile rekabeti teşvik ederek yatırımcılara fayda sağlayacağını anlattı.

Gensler, Bitcoin'in spekülatif, değişken bir varlık olduğunu ve aynı zamanda fidye yazılımı, kara para aklama, yaptırımlardan kaçınma ve terörün finansmanı gibi yasa dışı faaliyetler için de kullanıldığını belirterek, "Bugün belirli spot Bitcoin ETF hisselerinin listelenmesini ve alım satımını onaylamış olsak da Bitcoin'i onaylamadık veya uygun bulmuyoruz. Yatırımcılar, Bitcoin ve değeri kriptoya bağlı olan ürünlerle ilgili sayısız risk konusunda dikkatli olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Başvuru yapan şirketler işlem ücretlerini duyurdu

SEC'e spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunan şirketler de talep etmeyi planladıkları ücretleri de açıkladı.

Komisyona yapılan başvuru dosyalarına göre, Grayscale yüzde 1,5 ile en yüksek oranda ücret talep eden yatırım şirketi oldu.

Başvuruda bulunan diğer şirketlerin almayı düşündüğü işlem ücretleri yüzde 0,2 ile yüzde 0,94 arasında değişirken, bazı şirketler belirli süreler ve limitler dahilinde işlem ücreti almayabileceğini veya işlem ücretlerinde indirime gidebileceğini duyurdu.

Spekülasyonlar Bitcoin'in fiyatında oynaklığa neden oldu

Blackrock, VanEck, WisdomTree, Fidelity, Bitwise, Grayscale Investmens ve Invesco, spot Bitcoin ETF'si için SEC'e başvuru yapan firmalar arasında yer almıştı.

Spot Bitcoin ETF'ler için talep yoğun olmasına rağmen, SEC, bu tür bir ETF ile ilişkili riskler konusunda daha temkinli yaklaşım göstermişti.

ABD'de federal mahkeme, geçen yıl ağustos ayında SEC'in kripto varlık yönetimi şirketi Grayscale'in spot Bitcoin ETF başvurusunu reddetmesinin hatalı olduğunu belirtmiş, söz konusu kararı bozmuştu.

Spot Bitcoin ETF'sinin onaylanacağına dair spekülasyonlar geçen yıl kripto paralardaki yükselişi desteklerken, geçen hafta çıkan haberlerde de SEC'in Nasdaq, Chicago Opsiyon Borsası (CBOE) ve New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) olmak üzere büyük borsalarla spot Bitcoin ETF'ler hakkında görüşmelerde bulunduğu belirtilmişti.

Dün SEC'in resmi X hesabından spot Bitcoin ETF'lerinin onayladığına ilişkin bir paylaşım yapılmasının ardından Bitcoin 48 bin dolarla yaklaşık 2 yılın zirvesine çıkmıştı.

SEC Başkanı Gary Gensler'in, SEC'in X hesabının ele geçirildiğini belirtmiş ve spot Bitcoin ETF'lere henüz onay verilmediğini açıklamıştı.

Bir SEC sözcüsü, kurumun X hesabına yetkisiz erişimin sonlandırıldığını, SEC'in konuyu araştırmak, yetkisiz erişim ve ilgili suistimallerle ilgili sonraki adımları belirlemek için kolluk kuvvetleri ve hükümetteki ortaklarıyla birlikte çalışacağını bildirmişti.

X'ten yapılan açıklamada da ön araştırmanın tamamlandığı ve SEC'in hesabının ele geçirildiğinin doğrulanabileceği kaydedilmişti.

"Önemli bir adım"

Yatırımcılar, spot Bitcoin ETF sayesinde Bitcoin'i doğrudan satın almadan, dünyanın ilk kripto para biriminin piyasa hareketlerinden faydalanma imkanı yakalayacak.

Analistler, Bitcoin'de spot ETF'nin kullanıma sunulmasını, dijital para biriminin daha fazla dağıtımına ve kabulüne yönelik önemli bir adım olarak görüyor.

Spot Bitcoin ETF'lerinin kripto para biriminin fiyatının doğrudan takip edilebilmesine imkan tanıyacağını aktaran analistler, bu durumun yeni yatırımcıların sektöre dahil olması, daha fazla hacim ve daha yüksek likidite gibi avantajlar sağlayacağını ifade ediyor.

Analistler ayrıca SEC'in onayının kripto para düzenlemeleri ve yatırımlarının geleceği üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağını belirtiyor.