Şehit öğretmen Alten ve babası için Öğretmenler Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili İlhan Koçer ve protokol üyeleri şehit öğretmenin kabri başında dua etti.

Programa, Neşe Alten'in kardeşi İsmail Alten, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Elma, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Bilal Erdem, Sahil Güvenlik Komutanı Bahattin Aydın ve okul müdürleri katıldı.

Çocukluğundaki öğretmenini örnek alarak kendisi de öğretmen olan Neşe Alten, çocukların aydınlık yarınlara ulaşabilmesi amacıyla 30 Eylül 1993'te Diyarbakır'a gitmiş ve ilk görev yeri olan Bismil ilçesinin Çavuşlu Köyü İlkokulunda göreve başlamıştı.

Neşe öğretmen ve kendisini yalnız bırakmak istemediği için kendisiyle Bismil'e gelen babası Hasan Alten, 26 Ekim 1993 gecesi PKK'lı teröristler tarafından haince katledilmişti.

Alten'in 85 yaşındaki annesi Nazife Alten de geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 2022 yılında, kızı ve eşini kaybettiği gün olan 26 Ekim'de yaşamını yitirmişti.