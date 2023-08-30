TOKAT/ÇORUM (AA) - Askeri yetkililer, şehit Çalgay'ın Tokat'ta Küçükbey Bağı Mahallesi'ndeki baba ocağı ile Çorum'da Buharaevler Mahallesi'ndeki evine şehadet haberini ulaştırdı.

Şükran ve Çetin Çalgay çiftinin iki çocuğundan biri olan şehidin, Esmanur Çalgay ile evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Şehidin baba ocağının bulunduğu mahalle ile evinin olduğu mahalleye Türk bayrağı asıldı.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve CHP İl Başkanı Ümit Er, şehidin evini ziyaret ederek kayınpederi Mehmet Er'e taziye dileğini iletti. Ziyarette dua edildi.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı da yayımladığı taziye mesajında, aileye başsağlığı diledi.

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise şehidin naaşının yarın saat 11.00'de Amasya Merzifon Havaalanı'ndan alınarak kara yolu ile Çorum'a getirileceği, Akşemseddin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çorum Şehitliği'ne defnedileceği bildirildi.

Ayrıca, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında yapılması planlanan Valilik makamında tebriklerin kabulü, Kadeş Barış Meydanı'ndaki kutlama ve geçit töreni ile Çorum Müzesi bahçesinde düzenlenecek kabul töreninin iptal edildiğini duyurdu.

Tokat Valiliği de 30 Ağustos Zafer Bayramı için planlanan resepsiyon etkinliğinin iptal edildiğini açıkladı.