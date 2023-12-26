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Şehit Günay'ın naaşı, yakınları, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit aileleri ve gaziler tarafından karşılandı.

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