Merkez Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan baba Süleyman ve diğer aile üyelerine şehadet haberi yetkililerce verildi.

Ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un ailesine şehadet haberi verildi Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un ailesine şehadet haberi verildi

Gün'ün bekar olduğunu öğrenildi.

Kaynak: AA