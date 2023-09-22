Terör örgütü DHKP-C üyelerinin saldırısı sonucu 31 Mart 2015'te şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı adını yaşatmak için Akdeniz ilçesinde inşa edilen ve 2021-2022 eğitim öğretim döneminde hizmete giren Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz İlkokulunda, anlamlı bir çalışma yapıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak'ın öncülük ettiği çalışma kapsamında Genç MÜSİAD Mersin Şubesi işbirliğiyle Kiraz'ın adının yaşatıldığı okulda "Bilişim ve Teknoloji Sınıfı" açıldı.

Öztoprak, sınıfın açılışında, öğrencilere şehit Kiraz'ın hayatı hakkında bilgi verdi.

Eğitimin önemine değinen Öztoprak, milletine ve devletine bağlı nesiller yetiştirmenin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her ferdin görevi olduğunu aktardı.

Konuşmanın ardından katılımcılar sınıfın açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa, Mersin Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Tolga Han Altınay, Ömer Faruk Güngör, Nebi Kurtgöz ve Cihat Gezmen, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Genç MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mustafa Işık, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcıları katıldı.

AA