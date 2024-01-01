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İstanbul Valisi Davut Gül, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüş ü sonrası saldırıya uğrayan İsmail Aydemir'e saldıran E.A. yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisi olduğu belirlenen şüpheli E.A, Karaköy Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçmaya çalışırken, bölgede görev yapan trafik polisi tarafından yakalandı.

Aydemir, Şişhane Meydanı'ndaki iş merkezinin önünden geçtiği sırada bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen etkinliğe katılan İsmail Aydemir, programın bitmesinin ardından elinde taşıdığı "Kelime-i Tevhid" yazılı bayrakla evine dönmek için yola çıktı.

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