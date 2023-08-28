Haber: Damla Oya Erman

Parlak renkler, volanlı elbiseler, büyük omuzlar ve daha fazlası... İşte o yıllara özgü moda akımının geri dönüşüne dair merak edilenler:

Parlak renkler ve büyük desenler

Seksenler modasının en belirgin özelliklerinden biri, cesur ve parlak renklerle dolu giysilerdi. Neon renkler, neon pembe ve yeşilden turuncu ve mavilere kadar uzanıyordu. Büyük desenler de oldukça popülerdi; çiçekler, geometrik şekiller ve daha fazlası.

Büyük omuzlar

Seksenlerin modasının vazgeçilmezi olan büyük omuzlar, güçlü ve iddialı bir görünüm yaratmada kullanılıyordu. Omuzları genişleten tasarımlar, bluzlardan ceketlere kadar pek çok parçada karşımıza çıkıyordu.

Volanlar ve dökümlü kumaşlar

Volanlar ve dökümlü kumaşlar, kadınsı ve romantik bir hava yaratmak için sıklıkla tercih ediliyordu. Etek uçlarından kollara kadar uzanan volanlar, giysilere hareketlilik katıyordu.

Jean üstü jean ve bol pantolonlar

Seksenlerin jean tutkusu hayli dikkat çekiciydi. Jean üstü jean kombinleri, moda dünyasında büyük bir trenddi. Bol paçalı pantolonlar da sıkça tercih edilen parçalardandı.

Aksesuarlar

Büyük, renkli ve iddialı aksesuarlar da moda dünyasını ele geçiriyordu. Büyük küpeler, renkli saç tokaları ve geniş kemerler, tarzı tamamlamak için kullanılıyordu.

Geri dönüş trendi

Son yıllarda pek çok ünlü tasarımcı ve marka, seksenlerin estetiğini koleksiyonlarına taşıyor. Moda severler, vintage mağazalardan veya özel koleksiyonlardan bu eşsiz tarzı yeniden keşfetmeye başladı.

Seksenler modası, unutulmaz renkleri, tarzları ve cesur kombinleriyle moda dünyasını tekrar etkisi altına alıyor. Retro akımın geri dönüşü, moda severlere geçmişin büyülü dünyasını yeniden yaşatma fırsatı sunuyor.