İstanbul

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Fazıl Say'ın 'Ay'a sert iniş' projesiyle ilgili yaptığı alaycı paylaşıma tepki gösterdi.

"Zira, bilim de sanat gibidir, partizan tutumunuzu kaldırmaz" diyen Selçuk Bayraktar'ın piyaniste cevabı şu şekilde:

'Sayın Say, “Aya sert iniş” projesini ben değil, Türkiye’nin en iyi roketbilimcilerinden Doç. Arif Karabeyoğlu anlattı. Hayatını teknolojiye adamış bir mühendis olarak ben de elbette bu hedefe sonuna kadar destek olurum. Size tavsiyem, bilim insanlarına saygı duymanız. İdrak edemediğiniz bilimsel konularda dayanaksız atıp tutmak yerine öğrenmeye çalışmanız. Zira, bilim de sanat gibidir, partizan tutumunuzu kaldırmaz.' sözleriyle tepki gösterdi.

Fazıl Say'ın yaptığı açıklama:

"Bayraktar'ın konuşmasını ben dün dinledim. Hayli iddialı uzay konusunda. "Ay'a sert iniş yapacağız" diyor. Sonra tekrar etti. "SERT İNİŞ" dedi. (Yani "gerisini Ay düşünsün"!) Ama ben diyim, bu ahaliyi sadece bu kesmez. Dahası lazım; "MARS'A TEKME TOKAT İNİŞ" filan demeli."