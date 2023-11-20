Batman

Seyitler Mahallesi'nde sel sularına kapılarak kaybolan 9 yaşındaki Birgül Güner'in bulunması için AFAD, İl Özel İdaresi, itfaiye su altı arama kurtarma ve belediye ekipleri ile JAK timi tarafından arama çalışmaları yapıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu Güner'in cansız bedeni evlerine yakın bir yerde bulundu.

Çocuğun cesedi kentteki özel bir hastaneye götürüldü.

Kardeş oldukları öğrenilen Asenat (1), İsrafil (5) ve Birgül Güner'in bulunması ile ekiplerin arama çalışmaları sona erdi.

Batman'da taşkın ve sel neticesinde Lalihan Güner (54) hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralı kurtarılarak hastanelere kaldırılmıştı. Güner'in kaybolan 3 torunu için arama çalışmaları başlatılmış, Asenat ve İsrafil'in cesedine evlerine yakın bir yerde ulaşılmıştı.

Selde hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi

Seyitler Mahallesi'nde, sel sularına kapılan ve vatandaşlarca cansız bedenine ulaşılan Lalihan Güner'in (54) cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Güner'in cenazesi, kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenazeye, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da katıldı. Vali Canalp ve Milletvekili Nasıroğlu, Güner ailesi fertlerine başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Lalihan Güner'in eşi Muhyettin Güner ile telefonda görüşerek, başsağlığı dileklerini iletti.