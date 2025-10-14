“YÜREĞİME EKTİM SENİ”

İSTANBUL - Şair-yazar, programcı-yorumcu ikinci klibine iddalı eser “Yüreğime Ektim Seni”yi boğazın eşsiz manzarasında çekti.

Değerli duayen müzik adamı, şarkının bestekarı Mustafa Budan hocanın yeni aranjesiyle şarkı çok beğenildi. Söz, ünlü şair Murat Kalaycıoğlu, beste Mustafa Budan, yorum Selhan Özdemir, yönetmen koltuğunda ise TRT’nin tanınmış belgesel yönetmeni Mehmet Solak oturuyor. Seneler önce THM kraliçesi Necla Akben bu eseri okumuş, satış rekorları kırmıştı. Akben, Özdemir'e bu şarkıda telefonla arayarak tam destek verdi. Ortaköy ve boğazın eşsiz manzaralarısı dolu klipte ünlü bestekar Budan, sanatçısı Selhan Özdemir’in klbinde görünerek desteklerini esirgemedi. Özellikle zarif sesli Özdemir’e, Mustafa Budan hocasından hediye edilen eşsiz eser “Yüreğime Ektim Seni” müzik piyasasında çok konuşuluyor. (Haber Merkezi)