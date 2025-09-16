Ünlü bestekar ,araranjör şarkının bestekarı Mustafa Budan beyin Özdemire hediye ettiği eser çok ses getirecek Sözleri ünlü şair Murat Kalaycıoğluna ait. Klibin yönetimi star tv,atv de çektiği belgesellerle ünlü Mehmet Solak. Selhan Özdemir ünlü ve duayen isimlerle çalışmanın mutluğunu yaşıyor. Ayrıca seneler önce Yorumcu Soner Arıca , Thm kraliçesi Necla Akben şarkıyı okumuş , şarkı satış rekorları kırmıştı. Özdemir'e tam destek şarkıyı dinleyen Thm duayen ismi Necla Akben ablasından geldi. Şarkıya giriş Özdemirin profesyonel şiir okumasıyla başlıyor. Yakında sizlerle...