Edirne

Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kasım 2021'de restorasyona alınan camide çalışmalar iç ve dış mekanda eş zamanlı yürütülüyor.

Caminin 3 minaresinde çalışmalar tamamlanırken, diğer minaredeki çalışmalarda sona gelindi. Restorasyon ekipleri camideki kurşun yenileme ve taş onarım işlemlerini de bitirdi.

Kubbedeki restorasyon tamamlanırken kalem işleri ile ahşap kapı ve kepenklerin yenilenmesi sürüyor.

Ekipler, camiyi çevreleyen dış duvarlardaki çalışmalarına devam ediyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Selimiye'de çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Restorasyon kapsamında caminin her alanının elden geçirildiğini belirten Sezer, "Selimiye'de çalışmalar hızlı şekilde devam ediyor. Minarelerde çalışmalar neredeyse tamamlandı. İç kısımda kalem işleri var. Kalem işleriyle ilgili olarak kurul da çalışmaya devam ediyor. Yüklenici firma büyük ihtimalle bu senenin sonuna kadar çalışmaları bitirmeyi hedefliyor. Normalde bitim tarihi 2025 ama bu sene bitirecek gibiyiz." diye konuştu.