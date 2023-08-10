KASTAMONU AA- Bozkurt'ta şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos 2021'de Ezine Çayı'nın taşması sonucu 65 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi kayboldu, iş yerleri ile çok sayıda ev, su ve balçık altında kaldı, onlarca binada zarar oluştu ve altyapı kullanılamaz hale geldi.

Felaketin ardından yürütülen çalışmalarla ilçede selin izleri büyük oranda silindi.

Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, Kastamonu Valisi Avni Çakır öncülüğünde bütün kamu kurum ve kuruluşlarının el birliği ile bölgeyi ayağa kaldırmak için çalıştığını söyledi.

İlçeyi eski haline getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Atıcı, "Milletimiz için devletimiz, çalışma seferberliği başlattı. O dönem Karadeniz'in en güzel ilçesini inşa edeceğiz demiştik ve şu an da Karadeniz'in en güzel ilçesini inşa ettik." diye konuştu.

Yapılan çalışmalardan bahseden Atıcı, şöyle devam etti:

"Bütün altyapının neredeyse yüzde yüzü değişti. 649 konutumuz, kent merkezinde 123, sanayi sitesinde 52 dükkanımız, 2 büyük fabrikamız, okullar, spor tesisleri, kaymakamlık binamız, ana meydanımız, millet kıraathanemiz, bunların tamamı yeniden inşa edildi. AFAD'ımız, TOKİ'miz, İller Bankamız, İl Özel İdaremiz, Belediyemiz hep beraber ilçeyi ayağa kaldırdı. Şu meydanda yaklaşık 65 bin kamyon rüsubat temizlemiştik. Ezine Çayı içerisinde 46 kilometrelik havzanın tüm rüsubatı buraya yığılmıştı. Bugün bu halde. Bu meydanda vatandaşlarımız 'şimdi huzur içerisinde oturuyoruz' diyorlar. İlçemize geçen yıl gelenler, bu yıl geldiklerinde güzel halini görünce teşekkür için kaymakamlığımıza uğruyor."

Selin geldiği Ezine Çayı üzerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Atıcı, "Ezine Çayı'nın iki tarafında ilçe merkezimiz var. Çayın üzerine, 4 büyük araç, 2 yaya köprüsü yapılarak iki yaka birbirine bağlandı. Çayın havzası üzerine tersip bendi (biriktirme barajları) yapıldı. DSİ tarafından çayın 6 kilometrelik bölümüne 3,5 metre yüksekliğinde beton duvarlar yapıldı." dedi.

İlçe sakinlerinin yapılanlardan çok memnun olduğunu kaydeden Atıcı, "11 Ağustos'tan sonra gelen vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde bu bölgenin hiç bu kadar yoğun yağış almadığını söylediler. 11 Ağustos'tan sonra da Bozkurt 2 yıl üst üste yoğun yağış aldı. Buna rağmen ilçe merkezimizde hiçbir tehlike yaşamadık. Bunun sebebi DSİ'mizin hesapları doğrultusunda çay yatağının genişletilmesi, hat üzerine tarak sistemi ve biriktirme barajları ile gelen rüsubatın tutulmasıdır. Alınan bu tedbirler ilçede yeni bir afete izin vermemiştir. Çayın genişletilmesinin, biriktirme barajlarının ve köprülerin kemerli yapılmasının faydasını gördük. Bu kadar şiddetli yağışa rağmen ilçede sel olmaması vatandaşın güvenini artırmıştır."

İlçeye ilginin artmaya başladığını dile getiren Atıcı, "Burada yaşanan sel felaketinden sonra göç etmeyi düşünen vatandaşlarımız vardı. İlçenin tekrar bu hale gelmesinden sonra nüfusumuz artmaya başladı. Bozkurt eski günlerinden daha iyi günlerde. Keşke can kaybımız olmasaydı. Devlet yaraları sardı ve üstüne daha fazla şey yaptı Bozkurt için." ifadelerini kulandı.

İlçe sakinlerinden Fahri Kalaycı ise 2 sene önce olan afette bütün sel sularının ilçeye dolduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bozkurt'un tekrar bu şekle geleceğini hayatımda düşünmemiştim. Böyle bir park hiçbir yerde yok, şu güzelliğe bak. Bozkurt iki sene önce bir cehennem gibiydi. Burada çizmelerle yürüyorduk. Şimdi Allah'ıma şükürler olsun devletimiz sayesinde bura cennet oldu. Şimdi meydana gelip serin serin oturuyoruz. Suyumuz akıyor, parkımız güzel. Deprem olmasaydı buradaki işler daha önce biterdi. İşçilerin bir kısmı deprem bölgesine gitti."

Bartın

Bartın'ında ise sağanağın bazı bölgelerde sele yol açması sonucu araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yerini ve evi su bastı. Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü, bir araç sel sularına kapıldı. Ulus ilçesinde 359 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Kumluca beldesi Akörensöküler köyünde 80 yaşındaki Arife Ünal, sele kapılarak hayatını kaybetti.

Kentte aşırı yağışların sebep olduğu sel nedeniyle 13 köprü, 3 ev yıkıldı. Ağır hasarlı 46 yapı tespit edildi, 49 araç sel sularına kapıldı, 94 konutta ise eşya zararı belirlendi.

Selde 44 köy ve mahallede 544 dekar tarım alanı ile 6 bin 600 metrekarelik dikili sera, çoğunluğu hayvan ve tavuk yemi olan 172 ton mahsul, 40 bin kapasiteli bir tavukçuluk tesisi ile 10 bin kapasiteli alabalık tesisi zarar gördü. Selden 333 çiftçi etkilenirken, toplam tarım hasarı 3 milyon 801 lira oldu.

Selden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekiplerince yoğun çalışma yürütüldü.

Selin ardından Bartın'a yol, köprü, enerji, altyapı, tarımsal destek ve konut yardımı için yaklaşık 250 milyon lira ödenek aktarılarak yaralar sarıldı.

Sel nedeniyle Bartın-Karabük karayolunun Yenihan mevkisinde yıkılan bölümüne 35 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde köprü yapılarak ulaşıma açıldı.

Bartın-Karabük kara yolunda Bahçecik Köprüsü ile Kumluca-Abdipaşa devlet kara yolu üzerinde bulunan ve selde yıkılan Kumluca-2 Köprüsü'nün de yapımı kısa sürede tamamlandı ve ulaşıma açıldı.

Selin en çok etkilendiği Zafer köyünde dere yatağı üzerindeki 24 metre uzunluğa, 9 metre genişliğe sahip "Zafer-1", "Zafer-2", "Öncüler-3" ve "Milne-4" isimli köprüler trafiğe açıldı. Kemer köprü mimarisi şeklindeki 4 köprüyle köyün her iki yakası yeniden birbirine bağlandı.