Haber: Elif Hayvalı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, bu haftaki konserinde genç piyano sanatçısı Doğaç Bezdüz’ü sahnede ağırladı. Dünyaca ünlü, usta orkestra şefi Rengim Gökmen’in orkestrayı yönettiği konser, dinleyicilerin ilgisini topladı.

P.I. Tchaikovsky’nin Piyano Konçertosu’nu icra eden Bezdüz, piyanoda başarılı bir performans sergileyerek dinleyicinin beğenisini topladı. Bis olarak yine P.I. Tchaikovsky’nin October isimli parçasını seslendiren Bezdüz, bravo nidaları ve ıslıklarla sahneden uğurlandı.

Konserin devamında A. Dvorak’ın 7. Senfonisini ustalıkla icra eden Senfoni Orkestrası, müzikseverleri adeta büyüledi. Konser sonunda uzun uzun alkışlanan Senfoni Orkestrası, her Cuma yeni programla müzikseverle buluşmaya devam edecek.