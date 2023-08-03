Haber: Ayşegül Bedir Akosman Foto: Beşiktaş Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme turunda KF Tirana ile oynanacak rövanş maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.



"Bu maçta bizi zorlayacaklar"

“İlk maçı sahamızda oynadık ve kazandık, avantajlı bir skora sahibiz. Burada da kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz. İyi bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyoruz. İlk maçta bizi zorladılar, bu maçta da bizi zorlayacaklardır. Rakibimiz takım oyunu oynamaya çalışıyor. İyi savunma yaparak hızlı hücuma çıkmaya çalışıyorlar. Tanıdığımız oyunculara sahipler. Kendimizi iyi hissediyoruz. Oyuna hakim olarak oynamaya çalışacağız.



Stadyum güzel ama zeminle ilgili sorun var. Güzel maç olmasını istiyorum ama zemin olumsuz etkileyebilir. Güçlü bir takımız, iyi oyunculara sahibiz. Birçok konuda Arnavutluk futboluna göre avantajlı durumdayız.

"Ghezzal elinden geleni yapıyor"

Eren Şafak kendine yeni bir yol çizmek istedi. Hayırlı olsun, kendisine başarılar diliyorum. Ghezzal ve Cenk pazartesi günü idmana çıkacak gibi görünüyorlar. Durumları iyiye gidiyor. Ghezzal elinden geleni yapıyor. Her oyuncu garanti sezon sonuna kadar oynayabilecek durumda olsa transfer yapmaya gerek kalmaz. Ghezzal bizim için önemli bir oyuncu, hazır olduğunda takıma katılmasını istiyoruz. Ghezzal iyi niyetle çalışıyor. Kimseyi dışlamıyoruz.



Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz, turu geçmek istiyoruz. İlk maçın sonucuna bakmadan kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Rakibin gücünü biliyoruz. Her şey sahada belli olacak. Oyuncularımın maça konsantre olmalarından mutluyum. Umarım güzel bir maç olur ve kazanarak buradan ayrılırız.”