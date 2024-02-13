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Dün doların satış fiyatı 30,7070 lira, avronun satış fiyatı ise 33,1030 lira olmuştu

Serbest piyasada 30,7180 liradan alınan dolar , 30,7200 liradan satılıyor. 33,1010 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 33,1030 lira olarak belirlendi.

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