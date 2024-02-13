Serbest piyasada 30,7180 liradan alınan dolar, 30,7200 liradan satılıyor. 33,1010 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 33,1030 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 30,7070 lira, avronun satış fiyatı ise 33,1030 lira olmuştuKaynak: AA
Serbest piyasada 30,7180 liradan alınan dolar, 30,7200 liradan satılıyor. 33,1010 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 33,1030 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 30,7070 lira, avronun satış fiyatı ise 33,1030 lira olmuştuKaynak: AA
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