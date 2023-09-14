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Dün doların satış fiyatı 26,9380 lira, avronun satış fiyatı ise 28,9030 lira olmuştu.

Serbest piyasada 26,9430 liradan alınan dolar , 26,9450 liradan satılıyor. 29,0190 liradan alınan avro nun satış fiyatı ise 29,0210 lira olarak belirlendi.

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