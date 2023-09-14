Serbest piyasada 26,9430 liradan alınan dolar, 26,9450 liradan satılıyor. 29,0190 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,0210 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,9380 lira, avronun satış fiyatı ise 28,9030 lira olmuştu.
AA
Serbest piyasada 26,9430 liradan alınan dolar, 26,9450 liradan satılıyor. 29,0190 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,0210 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,9380 lira, avronun satış fiyatı ise 28,9030 lira olmuştu.
AA
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