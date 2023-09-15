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Dün doların satış fiyatı 26,9510 lira, avronun satış fiyatı ise 28,7340 lira olmuştu.

Serbest piyasa da 26,9400 liradan alınan dolar 26,9420 liradan satılıyor. 28,7000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 28,7020 lira olarak belirlendi.

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