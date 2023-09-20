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Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılara Türkiye'nin ekonomik görünümünü ve hedeflerini anlattı

Dün doların satış fiyatı 27,0310 lira, avronun satış fiyatı ise 28,8840 lira olmuştu.

Serbest piyasada 27,0310 liradan alınan dolar 27,0330 liradan satılıyor. 28,8730 liradan alınan avro nun satış fiyatı ise 28,8750 lira olarak belirlendi.

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