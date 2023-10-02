Serbest piyasada 27,4650 liradan alınan dolar 27,4670 liradan satılıyor. 29,0040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,0060 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 27,4170 lira, avronun satış fiyatı ise 29,0060 lira olmuştu
AA
Serbest piyasada 27,4650 liradan alınan dolar 27,4670 liradan satılıyor. 29,0040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,0060 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 27,4170 lira, avronun satış fiyatı ise 29,0060 lira olmuştu
AA
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