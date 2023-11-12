İstanbul

Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi başkan adaylığını açıklayan Serdal Adalı, göreve gelmesi durumunda teknik direktör Rıza Çalımbay'la yola devam edeceklerini ve ara transferde gerekli takviyelerin yapılacağını söyledi.

Conrad İstanbul Bosphorus Otel'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adalı, "Rıza hocayla konuştum. Beşiktaş'ın içinden gelmiş, camiaya mal olmuş bir hoca varken yeni bir teknik adam arayışına girmek normal gelmiyor. Milli takım arası olacak, Rıza hoca bu takımı toparlar." dedi.

Adalı, "Yarından itibaren Rıza hocayla buluşacağım. Takımın eksiklerini maçtan sonra biraz daha belirlemiş olur. Seçilmiş gibi hazırlıklarımızı yapacağız. Ara transfer, 11 Ocak'ta başlıyor. O süreye kadar hangi futbolcuların transfer edileceği, kimlerle konuşacağımızı tespit edip 3 Aralık'a kadar geçen süreyi kullanmak istiyoruz. Borçlar bizi ürkütmedi, ürkütmez de. Takımın hangi noktaya ihtiyacı varsa biz o transferi yaparız. Para yoksa da cebimizden koyar o transferi gerçekleştiririz. Mevcut takımı bir an önce yukarı taşımamız lazım. Yukarı taşımadığımız zaman sezon sonunda elimizde ne yapacağını bilmediğimiz bir futbolcu topluluğu kalacak. Bir an önce hocanın istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayıp hazır hale gelmemiz ve transferleri kampa yetiştirmemiz lazım." diye konuştu.

Güçlü bir yönetim kurulu listesi hazırladığını söyleyen Adalı, "Büyük transfer düşünüyoruz. Bu sene yapılan transferleri eleştirmek istemiyorum çünkü bu oyuncularla devam edeceğiz sezon sonuna kadar. Birkaç tane taraftarı mutlu edecek transfer yapacağız. Kulübün bütçesini zorlamadan gerekli finansmanı sağlayacak gücümüz de hazırlığımız da var." ifadelerini kullandı.

Önceliğinin BJK Nevzat Demir Tesisleri'nin tapusunun alınması olduğunu aktaran Adalı, şunları kaydetti:

"2011'deki yönetim kurulu zamanında rahmetli Orhan Saka abinin projesi üstünde beraber çalıştık Ümraniye ile ilgili. Birinci önceliğimiz Ümraniye'nin tapusunu almak. Bir önceki seçimde altyapıyla ilgili hazırladığım bir proje vardı. Ümraniye'nin içinde bir projeydi. Beşiktaş'taki alacağım bir işe yarasın, yetmezse üstüne vereyim akademiyi bitirelim dedim ama kısmet olmadı. Başka öncelikleri olabilir. Federasyon, Beşiktaş'a karşı çalışma içinde. Makası açmak Beşiktaş'ın faydasına olan bir şey değil. Bu makası kapatacağız. Öyle uzun senelere de ihtiyaç yok. Genel kurul bu görevi bize verirse kısa sürede onların seviyesine geleceğiz. Bundan hiç şüphem yok. En büyük projem, bu futbol takımını ayağa kaldırıp yukarılara taşımak. Her seçimde her başkanın projelerini beraber izledik. Şunu yapacağız denilen bir projenin gerçekleştiğini görmedik. Hayali projelerle camiayı yormanın anlamı yok.

Beşiktaş'ın tesis olarak eksiklerinin farkındayız ve yapmamız gerekenleri de biliyoruz. İki kere aday oldum, bir kere ikinci başkanlık yaptım. Sıkıntıların nereden geldiğini biliyorum. Ümraniye konusunda geçtiğimiz 3-4 senedir bakanlıklara gidiliyor, süreçleri yakından takip ediyorum. Önümüzdeki dönemde Ümraniye'nin tapusunu alırsak Seba'dan sonra Beşiktaş'a tapu kazandırmış olacağız. Şan Ökten Tesisleri'ni ben yapayım dedim, şu anda yıkık duruyor. Ben başkan olsam da olmasam da her yönetime yapabileceğim bir şey var mı diye her zaman gittim. Ahmet başkana da gittim ama burayı yap diye talep gelmedi. Başkan olduktan sonra Şan Ökten Tesisleri'ni bitirip Beşiktaşlılara kazandırırız umarım."

Başkan seçilmesi halinde siyah-beyazlıların efsane oyuncularından Şifo lakaplı Mehmet Özdilek'i sportif direktörlük görevine getireceğini kaydeden Adalı, yönetim listesinde ayrıca eski bir futbolcunun yer alacağını ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ön yargısız bir ilişki kuracaklarını söyleyen Adalı, "TFF'ye ön yargıyla gitmeyeceğiz. Statta yaşanan parmak hadisesinden sonra bir açıklama yaptım. Beşiktaş'a kimse parmak sallayamaz, hele kendi evinde hiç sallayamaz. Federasyon başkanıyla da ilişkileri iyi götürmeye çalışacağız. Beşiktaş'ın en ufak hakkının yenmesine de müsaade etmeyeceğiz. Geçmişte Beşiktaş'ı nasıl savunduğumu nasıl savunacağımı herkes biliyor. Beşiktaş Kulübü dünyada en son parmak sallanacak kulüptür. Gereken mücadeleyi tatlı şekilde de en sert şekilde de yaparız. Beşiktaş camiasının içi rahat olsun. Beşiktaş'ın maddi manevi zarar görmesine müsaade etmem de ettirmem de." ifadelerini kullandı.

Adalı, diğer adaylarla da görüşme halinde olduğunu aktararak güçlü bir yönetim adına listelerin birleşmesi yönündeki bir soruya, "Beşiktaş'a faydalı olacak her oluşumun içinde olurum. Hasan Bey'le de Emre kardeşimle de görüşüyorum. Senelerdir Beşiktaş'a emek veren arkadaşlar. Yönetime alacağımız insanları zor ikna ediyoruz. Çünkü burada para harcamanın haricinde zaman ve emek de harcanıyor. Zaman zaman sosyal medyada da görüyorum, matruşka lafı bu camiaya hiç yakışmıyor. Benimle ilgili onun adamı şeklindeki açıklamaları yapmasınlar. Geldiğimden beri herkes geçmişimi biliyor. Bir teklif olursa, camia büyükleri böyle bir oluşumdan bahsederse ben her şeye uyarım." cevabını verdi.