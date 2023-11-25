Beşiktaş'ta Başkan Adayı Serdal Adalı, yarın yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi Ankara'da Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Adalı'nın yönetim kurulundan bir ismin daha açıklandığı buluşmada, şu ifadelere yer verildi:

"Kariyerine başladığından beri çeşitli şirket ve sektörlerde başarılı işler çıkaran, finans, yatırım, strateji ve iş geliştirme alanlarında tecrübesi ile dikkat çeken, yönetici ve iş insanı Çağatay Abraş Yönetim Kurulumuzda Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer alacak ve Beşiktaşımızı hakettiği seviyeye çıkartacağımız bu yolculukta bizimle beraber olacaktır.

Çağatay Abraş Kimdir ?

1977 yılında Bursa’da doğmuştur, 1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra University of California, Berkeley’de kurumsal finansman ve yatırım bankacılığı programını, Harvard University’de liderlik ve strateji programını tamamlamıştır.

İş hayatına 2000 yılında Vestel Grup Şirketlerinde Merkezi Finans Departmanlığında başlayan Abraş, 2001-2006 yılları arasında Andersen/Ernst & Young’da çalışmış, 2003 yılında Küresel Kurumsal Finans Hizmetleri bölümünün müdürlüğünü üstlenmiştir. 2006 yılında Unit International S.A bünyesine dâhil olarak İş Geliştirme Müdürü olarak kariyerine devam etmiştir. 2007-2016 yılları arasında Garanti Bankası Yatırım Bankacılığı Direktörü olarak çalışan Abraş, 2017 yılı Ağustos ayı itibariyle Kibar Holding bünyesinde Strateji ve İş Geliştirme Bölüm Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

2019 yılı Kasım ayında Türkiye Varlık Fonu üst yönetimine Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Abraş, 2021 yılında Sanko Holding’in Strateji İş Geliştim ve Kurumsal Gelişim Bölüm başkanlığı görevini almış ve halen bu görevi yürütmektedir.

Adalı'nın konuşmasndan öne çıkanlar şu şekilde:

“Hem üniversite öğrencisi kardeşlerimize hem de kadınlara pozitif ayrımcılık yaratacağız. Kongre üyeliği ve bilet satışlarında güzel projelerimiz olacak."

“Mali kongrede ibra edip etmeyeceğim Allah’la benim aramda. Orada herkes nasıl oy vereceğimi görecek. Yönetimdeki arkadaşlarıma da bu konuda bir tavsiyede bulunmam doğru olmaz. Herkesin kendi hür iradesi var.”

“Salı günü projelerimizi açıklayacağız. Ancak bizden öyle ışıklı gösteriler beklemeyin. Biz o paraları altyapıya harcayacağız.”

“Bizim birinci önceliğimiz takımı toparlayarak Şampiyonlar Ligi’ne götürmek. Avrupa’da olmayan bir takıma yıldız oyuncu gelir mi?”

“Masaya vurma işi, Federasyon’a tepki gösterme işi Federasyon yönetim kurulunda yer alan delegemizden başlar. Oradan bir tepki olmayınca gelir (Mehmet Büyükekşi) parmak sallar.”