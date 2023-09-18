"İlk bronzumuz ve ilk kotamız hayırlı olsun." diyen Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taha, ülkemize yaşatabileceği tüm mutlulukları yaşattı. Allah ondan razı olsun. 2012'den beri Taha'mız, Rıza'mız ve diğer çocuklar makine gibi çalıştılar. 10 Avrupa şampiyonluğu, 3 dünya şampiyonluğu, olimpiyat şampiyonu ama hala diyor ki kusura bakmasınlar. İşte biz böyle bir ecdadın torunlarıyız. Çünkü biz her zaman diyoruz, güreş ata sporumuzdur. Dolayısıyla Taha Akgül'ün bu üçüncülüğü benim nazarımda şampiyonluktur."

Şampiyonun, Taha'nın yaptığı yarı final maçıyla aslında belli olduğunu aktaran Eroğlu, "İranlı sporcu ile yapılan maçta hangisi çıktıysa o şampiyon olacaktı. Bu sefer oraya nasip oldu. Ama bunda da vardır bir hayır. Biz federasyon ve devletimizin yetkilileri olarak hepimiz milli sporcularımızın yanındayız. Bu işi de birlikte başaracağız. Taha inşallah seneye boynuna ikinci olimpiyat şampiyonluğu madalyasını takacak." ifadelerini kullandı.

Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in Türkiye'ye yüzyılda bir geldiğine dikkati çeken Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taha bilsin ki bu yolda asla yalnız değildir. Bu mücadelede emek veren tüm sporcuları ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Daha kadınlarımızın, Rıza Kayaalp'in maçı var. Dünya şampiyonası devam ediyor. Mücadelemiz sürecek. Yüzyılda bir Taha gelir yüzyılda bir Rıza gelir. O da bizim başımıza gelir. Onlar güreş yaptıkları müddetçe başımızın üstünde yeri var. Onlar bizim rol modellerimiz. Allah yollarını açık etsin. Bilimsel olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın talimatı var. 'Taha ve Rıza nereye giderlerse bütün kapılar onlara açık' diye. Çünkü onlar bizim değerlerimiz. Olimpiyat oyunlarında 2021'de alamadığımız olimpiyat altın madalyasını inşallah 2024 Paris Olimpiyatları'nda almak istiyoruz."

AA