Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eroğlu, Feyzullah'ın serbest stil 92 kiloda üçüncü olduğunu hatırlatarak, "Türk güreşindeki 200. madalya Feyzullah'a nasip oldu. İnşallah 201. madalya altın olur. Emeği geçen hocalarımızı, sporcu kardeşlerimizi, Feyzullah'ı kutluyoruz. Feyzullah'tan aslında altın madalya bekledik ama bunu nazarlık olarak kabul edelim. Feyzullah'tan bundan sonraki Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, Feyzullah'ın altın madalya bekledikleri sporcular arasında yer aldığını belirterek, "Sevindiğimiz bir bronz madalya diyemeyeceğim. 92 kiloda Feyzullah, gerçekten altın madalyaya en yakın güreşçilerden biriydi. Biz, zaten buraya gelirken serbest stilde 4 sıkletten madalya bekliyorduk. Taha ve Feyzullah'tan altın, Soner'den bronz madalya ve kota bekliyorduk, Süleyman da belki olabilir diyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

"Tepkileri anlayabiliyorum ama teşhisi doğru koymak lazım"

"Kamuoyunun güreşten beklentisi her zaman çok yüksek." diyen Eroğlu, serbest stilde altın madalya kazanılamaması nedeniyle yapılan eleştirilere şöyle cevap verdi:

"Tepkileri anlayabiliyorum ama teşhisi doğru koymak lazım. Bizim devraldığımız Türk güreşi 10 sıklette 10 madalyaya güreşen, geçmiş olimpiyatta 6 kota (Serbest stil) almış bir Türk güreşi değildi. Dünya Şampiyonası'nda geçen sene serbest stilde Taha dünya şampiyonu olmuştu. Soner üçüncülük maçı yapmış kaybetmişti, daha sonra rakibinin dopingli çıkmasından dolayı 6 ay sonra Soner'in bronz madalyası gelmişti. Türk güreşi her zaman Taha'nın üzerine endekslenmiş, Taha şampiyon olursa serbest güreş başarılı, olamazsa başarısız... Biz dedik ki herkes yük alacak. Feyzullah, Soner ve diğerleri Taha'ya omuz verecek ki Taha da biraz kendine gelsin. Biz, onu yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene 1 olan madalya sayısı bu sefer 2 oldu. Tabii ki istiyoruz Taha, her seferinde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu olsun ama sporda inişler çıkışlar her zaman olur. Biz, onun bronzunu zaten altın olarak kabul ettik. Ama takımdaki diğer sporcuların madalya alması lazım."

2024 Paris Olimpiyatları'nın yaklaştığına işaret eden Eroğlu, "Türk güreşinin birliğe, beraberliğe, kenetlenmeye ihtiyacı var. Eksik olan ne varsa tamamlayacağız. Uzaydan gelip birileri düzeltmeyecek, yine bizler düzelteceğiz, bu çocuklar güreşecek. Olumlu eleştiriye her zaman açığız ama lütfen eleştiri yaparken de geçmişi çabuk unutmasınlar. Tabii çıtayı çok yükselttik. Biraz bocalıyorlar ama merak etmesinler, her şey Türkiye Güreş Federasyonunun kontrolünde." diye konuştu.

AA