Yalçın, RHG EnerTürk Enerji﻿ Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir mücadelenin olduğunu ifade etti.

Özellikle zeminin futbol oynamaya çok müsait olmadığını belirten Yalçın, oyunun ilk yarısının kendileri için iyi geçtiğini dile getirdi.

Öne geçtiklerini, ilk yarıda oyunu bitirecek pozisyonları da yakaladıklarını kaydeden Yalçın, "Eğer 2'yi bulsaydık ilk yarıda oyunu bitirebilirdik diye düşünüyorum. İkinci yarı beklediğimiz gibi olmadı. İkinci yarıda maalesef oyunda çok fazla bir etkinliğimiz olmadı. Oyunu kurtarma telaşına düştük. Aslında böyle bir oyun mantalitemiz yok ama tabii bazen futbolda oyuncular doğal olarak skoru koruma telaşına düşebiliyor." diye konuştu.

Bunların çok normal olduğunu kaydeden Yalçın, şunları kaydetti:

"Sonucunda bana göre 1-1'lik skor, adaletli bir skor gibi görünüyor bugün oynanan oyun için. Ama tekrar söylüyorum, ocak ayı zor bir ay. 7 tane müsabaka oynandı. Sürekli aynı kadro ile oynuyoruz. Çok kadro derinliğimiz yok açıkçası. Oyuncularımız çok mücadele ediyor. Puan cetveline bakarsanız içeride dışarıda herkesin puan alması gerekiyor. Çok dar bir puan cetveli var herkes için. Bu tarafı da çok önemli. Biz deplasmanda kaybetmiyoruz. Alınmış bir puan. Her zaman puan puandır deyiminden yola çıkarsak kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin mantığı iyi bir mantık şu anda bizim için. Artık bu bölümü unutup, iyi dinleneceğiz. Önümüzdeki hafta zorlu maçlarımız var. Kupa maçımız, lig maçımız var. Büyük takımlarla oynayacağız. Kolay bir periyot olmayacak bizim için. Önümüzdeki 3 maçlık seri, kısa sürede ona hazırlanıp, oradan iyi bir şekilde çıkmayı hedefliyoruz."