Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmayı değerlendirdi.

Sergen Yalçın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Böyle başlamak istemezdim. Oyunla ilgili konuşmak istemiyorum. Yapılacak çok iş var. Çok ciddi bir zaman lazım. Biz bunları yaparız, sorun değil. Birçok şeyi değiştirebiliriz.



Rakibi tebrik etmek lazım. Biz beklentinin çok altında kaldık. Kötü gidişat var, bunun farkındayız. Oyuncular kaliteleriyle bazı şeyleri toparlar diye düşünüyordum. Futbol isimle oynanmaz, mücadele sahada yapılır. İsimlere çok takılmamak lazım. Futbol adına çok bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Beşiktaş’ın oyunu bu değil. Sağlam duran, iyi hücum yapan, rakibin pas yapmasına izin vermeyen, oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan bir Beşiktaş olması lazım. Ekip olarak kötü gidişatı değiştirmek için mücadele edeceğiz.



Büyük takım olarak hedef koymak istiyorsanız çok farklı bir oyun ortaya koymak gerekiyor. Ciddi bir değişim söz konusu olmalı. Kenar oyuncumuz yok. Önümüzde on beş gün süre var. Çalışacağız, bir oyun oturtacağız. Hedef koymak için erken. Görünen tabloda işimiz kolay değil.”