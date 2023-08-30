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Alexander Zverev (12), Aleksandar Vukic'i, Cameron Norrie (16) de Alexander Shevchenko'yu 3-0 mağlup ederek 2. tur bileti aldı.

İkinci gün sabah seansındaki bir diğer sürpriz sonuca da erkekler dünya sıralamasının 89 numarası Michael Mmoh imza attı. Mmoh, Karen Khachanov 'u (11) 3-0'lık (6-2, 6-4, 6-2) skorla eledi.

Erkeklerde 2021 şampiyonu Daniil Medvedev (3), Attila Balazs ile oynadığı ilk tur mücadelesini 1 saat 14 dakikada 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) kazandı.

Wimbledon şampiyonu Marketa Vondrousova'nın (9) yanı sıra Laura Samsonova (14) ve 2017 finalisti Madison Keys (17) de rakiplerini 2-0'lık skorla geçerek 2. tura çıktı.

Geçen yılın finalisti Ons Jabeur (5), dünya 68'incisi Camila Osorio karşısında oldukça zorlandı ancak 7-5 ve 7-6'lık setlerle korttan 2-0 galip ayrıldı.

Kadınlar dünya sıralamasının 114. basamağındaki Wang Yafan, Caroline Garcia 'yı 2-0 (6-4, 6-1) yenerek maçın favorisi olan rakibini ilk turda turnuvanın dışına itti.

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