Juventus'ta Türk futbolcu Kenan Yıldız, 75. dakikada oyuna girdi.

Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert açıklamada bulundu Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert açıklamada bulundu

Bu sonuçla; Juventus 14 puana, Atalanta ise 13 puana yükseldi.

Günün diğer maçlarında, Udinese, konuk ettiği Genoa ile 2-2 berabere kalırken Bologna ise Empoli'yi 3-0 yendi.

AA