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Günün diğer maçlarında, Udinese, konuk ettiği Genoa ile 2-2 berabere kalırken Bologna ise Empoli'yi 3-0 yendi.

Bu sonuçla; Juventus 14 puana, Atalanta ise 13 puana yükseldi.

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