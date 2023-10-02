Juventus'ta Türk futbolcu Kenan Yıldız, 75. dakikada oyuna girdi.
Bu sonuçla; Juventus 14 puana, Atalanta ise 13 puana yükseldi.
Günün diğer maçlarında, Udinese, konuk ettiği Genoa ile 2-2 berabere kalırken Bologna ise Empoli'yi 3-0 yendi.
AA
Juventus'ta Türk futbolcu Kenan Yıldız, 75. dakikada oyuna girdi.
Bu sonuçla; Juventus 14 puana, Atalanta ise 13 puana yükseldi.
Günün diğer maçlarında, Udinese, konuk ettiği Genoa ile 2-2 berabere kalırken Bologna ise Empoli'yi 3-0 yendi.
AA
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