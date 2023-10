Haber: Duha Sena Oskay

30 yaşındaki cesur kadın, teslimat şoförünün sesinden o kadar etkilendi ki, ona çıkma teklif etmeye karar verdi. Avustralya'nın Darwin kentinden Tanatsa , 2020 yılında Corey Lucas'ın zil sesiyle dışarıda olduğunu ve paketini kapının yanına bıraktığını söylediğinde dairesindeydi.

Tanatsa, 28 yaşındaki gençle ilgili ilk izlenimine o kadar hayran kaldı ki cesur bir hamle yaparak ona mesaj atıp bekar olup olmadığını sordu. İkili, o akşamın ilerleyen saatlerinde bir randevu için buluştu ve hızla anlaştılar.

Ve sadece üç ay sonra, aynı yılın Haziran ayında Tanatsa, çiftin şu anda iki yaşında olan ve 2021'de doğan küçük oğlu Archie'ye hamile kaldı.

Avustralya'nın ulusal engellilik sigortası programında vaka yöneticisi olan Tanatsa şunları söyledi: “Tırnaklarımı yapıyordum saat geldi ve teslimat şoförüm aradı.Telefonda çok güzel konuşuyordu ve çok saygılıydı. Yakında dışarı çıkacağım için paketi dairemin dışına bırakmasının sakıncası olup olmadığını sordum. İçimden bir ses bana ateş edip ona çıkma teklif etmemi söylüyordu. Yaptım ve çok memnunum."

Şu anda kamyon şoförü olarak çalışan Melbourne, Avustralya'dan Corey şunları söyledi:

"Her şeyin yolunda gitmesine çok sevindim, şu anda çok mutlu bir evliliğimiz var ve her zamankinden daha iyiye gidiyoruz, aşkımız her geçen gün daha da güçleniyor."

Aslen Zimbabveli olan Tanatsa, telefon görüşmelerinden sonra aniden Corey'e çıkma teklif etme isteği hissettiğini söyledi.

Bu çift, romantizmin hiç beklemediğiniz bir anda gerçekleşebileceğinin kanıtı olrak karşımıza çıkıyor.