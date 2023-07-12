İSTANBUL - Esenler Belediyesi, katılımcıların seyahatlerini Seyyah-ı Âlem Evliya Çelebi ile bağdaştırması ve sosyal medya üzerinde farkındalık oluşturması amacıyla “Evliya Çelebi’nin İzinde Seyahat” temalı bir reels yarışması düzenledi. 2022-2023 kültür-sanat sezonunu ünlü seyyah Evliya Çelebi’ye atfeden Esenler Belediyesi, “Seyahat” temasını en iyi şekilde işleyen yarışmacıları ödüllendirdi.

Kazananlar belli oldu

Yarışmaya katılımlar sadece Instagram Reels platformu üzerinden oldu. Yarışmaya katılan kullanıcılar, videolarını şahsi Instagram hesapları üzerinden paylaşarak çektikleri videoları “seyahat” temasıyla yaptı. Yarışma koşullarını sağlayan videoların değerlendirmeye alınmasının ardından dereceye giren ilk üç kişi para ödülüyle ödüllendirildi.

Yarışmada birinci Ahmet Yasin Balcıoğlu (@hardmaniver), ikinci Mert Barkın (@mertbarkinn), üçüncü Muhammed Akif Aytunç (@photograkif) oldu. Yarışma kapsamında birinciye 12 bin 500 TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye 5 bin TL para ödülü verildi. Dereceye giren reels videoları Esenler Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yayınlandı.

HABER: METE YILMAZ