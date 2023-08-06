Ülke genelinde 10 Temmuz'da başlayan ve 27 Ağustos'ta son bulacak proje kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından tatil için Van'ı tercih eden 498 genç, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsü ile kent merkezindeki yurtlara yerleşiyor.

Yurtlarda ücretsiz konaklayan gençler, gündüz de Kedi Villası, Akdamar Adası, Muradiye Şelalesi, Van Kalesi ve Van Müzesi'ni ziyaret ediyor, Van Gölü'ndeki turlara katılıyor.

Gençler, mavi bayraklı plajı, eşsiz koyları, tarihi mekanları, temiz ve serin havasıyla farklı tatil seçeneklerini bir arada sunan Van'da tatil hayallerini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Program sayesinde ülkemizin dört bir yanında tatil yapabiliyoruz"

Batman'dan gelerek yurtta kalan Zeynel Ağırman, kentte beş gün boyunca tatil yapacağını söyledi.

Bu sürede müze, kedi evi, göl, kale ve tarihi yerleri gezeceklerini anlatan Ağırman, "Van'ın güzelliklerini keşfetmek için geldim. Sağ olsun Bakanlığımızın bize sağladığı 'Seyahatsever' projesi kapsamında buraya geldik. Gençler için çok iyi bir program. Gençlerin ve öğrencilerin gezebilmeleri için kalacak yer sağlanması büyük bir avantaj." dedi.

Ücretsiz konaklama imkanı sayesinde tatil yapma imkanı bulduğunu belirten Ağırman, devletin sağladığı bu imkan sayesinde konaklama ücreti ödemeden tatil yapabildiklerini ifade etti.

Ağırman, "Bir otelde ya da butik bir yerde kaldığımız zaman yüksek ücretler ödememiz gerekiyordu. Bu da büyük yük oluyordu. Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Program sayesinde ülkemizin dört bir yanında tatil yapabiliyoruz." diye konuştu.

Antalya'dan gelen Şahnur Arıkeş de Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerini görmek için geldiğini ifade ederek, proje kapsamında yurtta ücretsiz konaklama imkanı bulduğunu söyledi.

Arıkeş, "Böyle bir çalışmanın başlatılması, yurtların ücretsiz açılması çok iyi oldu. İnşallah her yıl böyle projelerle tatil yaparız." ifadelerini kullandı.

AA