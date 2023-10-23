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ABD'deki Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Bu sezon Verstappen'in 15, Sergio Perez'in (Red Bull) 2 ve Carlos Sainz'ın (Ferrari) bir yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Verstappen'in ilk sırada bitirdiği yarışta, Lewis Hamilton (Mercedes) ikinciliği, Lando Norris (McLaren) ise üçüncülüğü elde etti.

Katar'da düzenlenen önceki yarışla Verstappen'in üst üste üçüncü kez dünya şampiyonluğunu ilan ettiği organizasyonda, ABD Grand Prix'si gerçekleştirildi.

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