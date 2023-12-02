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Personel alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'deki ilandan ulaşılabilecek.

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Giriş sınavı, tek aşamalı ve sözlü olacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuruların arasından en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Başvuru formları, e-Devlet üzerinden "Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" bölümünden veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre başvurular, 4 Aralık'ta başlayacak ve 20 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

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