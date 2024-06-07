Proje, ürün geliştirmede yatırım desteği, bilişim altyapısı, teknik danışmanlık, yurt içi ve dışı pazarlama, ofis, PoC (Proof of Consept), müşteriyle buluşma gibi konularda ihtiyaçların karşılanması ve desteklenmesi noktasında girişimin ihtiyacı olabilecek avantajları sunuyor.

Siber güvenlik ekosistemini güçlendirmek ve yenilikçi çözümleri desteklemek üzere başlatılan FİDE Projesi kapsamında fikir yarışmaları gerçekleştirilecek. Sektör otoriteleri, önde gelen firmaların temsilcileri, akademisyenlerden oluşan jüri ve mentör heyetinin değerlendirmeleriyle yapılacak yarışmalarda her odak alanında dereceye giren ilk 3 proje, avantajlardan yararlanma fırsatı elde edecek.

Mentör ve finans desteği

FİDE Projesi'nin en güçlü yanlarından biri olarak, projelerin ihtiyaç duyduğu teknik danışmanlık ve ürün yol haritalarının hazırlanmasında girişimcilerin yanında yer alan mentör heyeti görülüyor.

Ayrıca, finansmana erişim konusunda sağlanan destekler ve geniş yatırımcı havuzu, girişimcilere fırsatlar sunuyor. Proje heyeti, projeleri "iç müşteri gözü"yle değerlendirerek, ticarileşme süreçlerinde girişimcilere rehberlik ediyor. Yeterli olgunluğa erişen projeler, Savunma Sanayii Başkanlığı projelerinde öncelik kazanıyor.

Global pazar analizleri ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda bulut bilişim güvenliği, dijital para güvenliği, dijital tedarik zinciri güvenliği, hava sistemleri ve uzay güvenliği, otonom araç güvenliği, siber güvenlikte yapay zeka, IoT güvenliği ve EKS-Scada güvenliği öncelikli odak alan olarak belirlendi.

Başvurular başladı

Bulut bilişim, IoT ve EKS-Scada güvenliği alanlarındaki ilk başvurular, 15 Haziran'a kadar "https://fideprojesi.com.tr" internet sitesinden yapılabilecek. Yarışmaya ilişkin detaylı bilgilere, sürecin işleyişine ve güncel duyurulara söz konusu internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından erişilebilecek.

FİDE Projesi, öncelikle belirlenen odak alanlara yönelik olmakla birlikte, siber güvenlik projelerinin tümüne açık olacak.