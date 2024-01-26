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Yerlikaya "29 şüphelinin Türkiye'nin önde gelen 2 araç kiralama firmasının internet sitelerinin oltalama yöntemiyle sahte sitelerini kurarak, araç kiralama bedeli adı altında gönderilen IBAN numaralarına parayı gönderdikten sonra kapora bedeli, sigorta bedeli, kasko poliçesi, kasko teminatı, kaza bedeli, cayma bedeli, provizyon ücreti gibi bahanelerle para isteyerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Siber suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

İnternet üzerinden nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik 9 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-18 operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu İstanbul, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Samsun, Iğdır, Edirne, Van ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon lar düzenlendiğini belirtti.

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