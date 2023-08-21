Haber: Damla Oya Erman

Yaz ayları sıcak ve güneşli günlerle gelirken, yüksek sıcaklıklara karşı alınacak önlemler sağlığınızı korumanız açısından büyük önem taşır. Aşırı sıcaklık, vücut ısısını artırabilir ve vücutta ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. İşte yaz sıcaklarından korunmak için dikkate almanız gereken önemli yöntemler:

1. Suyun gücünü kullanın

Sıcak havalarda vücut sıvısını kaybetmek kaçınılmazdır. Vücudu iyi hidrate tutmak için düzenli olarak su içmeyi ihmal etmeyin. Özellikle dışarıda faaliyet gösterirken veya egzersiz yaparken daha fazla su tüketmeye özen gösterin.

2. Serin yerlerde kalın

Günün en sıcak saatlerinde (genellikle öğleden sonra) dışarıda fazla vakit geçirmekten kaçının. Eğer dışarıda olmanız gerekiyorsa, gölge alanlarda durmaya çalışın ve mümkünse kapalı mekanlarda zaman geçirin.

3. Hafif giyim seçin

Hafif, gevşek ve açık renkli giysiler giymek vücut sıcaklığını düşürmeye yardımcı olur. Pamuklu kumaşlar terin buharlaşmasını kolaylaştırır ve serinlemenizi sağlar.

4. Güneş kremi kullanın

Cilt kanseri riskini azaltmak ve güneş yanıklarını önlemek için dışarıya çıkmadan önce geniş spektrumlu (UVA ve UVB) güneş koruyucu krem kullanmayı unutmayın. Her iki saatte bir tekrarlayarak sürmeyi ihmal etmeyin.

5. Başınızı koruyun

Başınızı güneşten korumak için geniş kenarlı bir şapka veya bandana kullanabilirsiniz. Bu, yüzünüzü ve başınızı doğrudan güneş ışığından korur.

6. Elektrolit dengesini sağlayın

Aşırı sıcaklıkta terleme, vücuttan sadece su değil, aynı zamanda tuz ve mineraller de kaybettirir. Spor içecekleri veya tuzlu yiyecekler tüketerek elektrolit dengesini koruyun.

7. Evinizi serin tutun

Ev içi sıcaklığını düşürmek için perdeleri veya panjurları kapalı tutabilir, vantilatör veya klimaları kullanabilirsiniz. Eğer klima yoksa, serinlemek için soğuk suyla duş almak veya ıslak bir bezle vücudunuzu serinletebilirsiniz.

8. Aşırı egzersizden kaçının

Sıcak havalarda aşırı egzersiz yapmaktan kaçının. Egzersiz yapacaksanız, bunu günün daha serin saatlerine denk getirin veya kapalı alanlarda yapın.

Sıcak havalarda sağlığınızı korumak için bu basit ama etkili yöntemleri uygulayarak serin ve güvende kalabilirsiniz. Unutmayın, aşırı sıcaklık ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir, bu nedenle kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için gerekli önlemleri almayı unutmayın.