Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Yeni haftanın ilk gününde öğleye kadar en yüksek sıcaklık, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 43,7 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu 43,2 dereceyle Siirt'in Kurtalan, 41,6 dereceyle Diyarbakır'ın Bismil ilçeleri takip etti.

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle: