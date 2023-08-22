Instagram’da butik açanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Fakat Instagram’da rekabet çok yüksektir. Burada ürünlerimizi öne çıkarmak ve geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak maalesef kolay olmamaktadır. Bu noktada mutlaka hesabımızı belirli bir büyüklüğe getirmek gerekmektedir.

Aksi halde buradan para kazanmamız mümkün olmayacaktır. İnsanlar tabii ki bu anlamda nasıl para kazanacaklarını araştırmaktadır. Araştırma kısmında da tabii ki açılan butiklere bakılmaktadır. İnsanlar kendilerinden önce açılan butikleri incelemekte ve bunlardan ders çıkarmaya çalışmaktadır.

Bu noktada sıfırdan hesap açarak 2 günde 4812 TL ciro yapan Instagram butiğinin sırrı Sosyalify ile açığa çıktı insanlar da tabii ki bu butiğin bu kadar kısa sürede bu kadar çok parayı nasıl kazandığını merak etti.

Instagram Butiği Nedir? Kazançlı Mıdır?

Instagram’da butik açmak aslında internet üzerinden satış yapmanın bir yoludur. Kendisine bir internet sitesi kurmak istemeyen kullanıcılar Instagram üzerinde bir hesap açarak ürünlerini buradan sergilemektedir. Sonrasında da özel mesaj yolu ile sipariş almakta ve bunları müşterilerine göndermektedir.

Bu noktada işini büyütmek isteyen butikler Shopier gibi hizmetleri de bu noktada işlerine entegre edebilmektedir. Instagram’da butik açarak çok geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmak mümkün olmaktadır. Sıfırdan bir internet sitesi açarak bunu büyütmek çoğu durumda daha zor olmaktadır. Instagram’da ise en büyük problem tabii ki rekabet ortamı olmaktadır.

Bu rekabet ortamından sıyrılmak da kolay olmamaktadır. Fakat bu rekabet ortamından sıyrılmayı başaran ve müşteri kitlesine ulaşan butikler de başarılı olmaktadır.

Tabii ki Instagram’da butik açmak isteyen kullanıcıların sorduğu sorulardan birisi de bu işin kazançlı olup olmadığıdır. Bu noktada Instagram’da butik açmak eğer başarılı olursanız çok kazançlı bir iştir. Instagram’da her kesimden insan olduğu için kolay bir şekilde büyümeniz ve ürünlerinizi insanlara kolay bir şekilde ulaştırmanız mümkün olmaktadır.

Fakat burada önemli olan nokta öne çıkmanızdır. Eğer işinize yeterli yatırım yapmazsanız ve öne çıkmayı başaramazsanız bu durumda maalesef başarılı olmanız da mümkün olmamaktadır.

2 Günde 4812 TL Kazanan Butiğin Sırrı Ne?

Instagram’da butik açan kullanıcılar tabii ki hesaplarını nasıl öne çıkarabileceklerini ve sattıkları ürünleri nasıl daha geniş bir kesime ulaştırabileceklerini merak etmektedir. Bu noktada daha önceden açılan butikler tabii ki büyük bir yol gösterici olmaktadır. Bunlardan birisi de 2 günde 4812 TL ciro elde eden butik olmaktadır. Tabii ki insanlar bu butiğin bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar öne çıktığını merak etmektedir.

Bu noktada görülen firmanın Sosyalify firmasından hizmet almasıdır. Sosyalify firması sosyal medya hizmetleri satan bir firmadır. Bu noktada bu butikte farklı sosyal medya hizmetlerinden faydalanmıştır. Faydalandığı bu sosyal medya hizmetleri arasında;

● Tabii ki butiğin ilk faydalandığı hizmet Instagram takipçi satın alma hizmeti olmuş. Bu hizmet ile hesabın büyük bir hesap gibi görünmesini sağlamış. Kullanıcıların da bu sayfaya ilgi duymasını ve güvenmesini sağlamış.

● Faydalandığı bir diğer hizmet tüm gönderi için yorum ve beğeni alma hizmeti olmuş. Bu sayede gönderilerdeki etkileşimi artırmış ve gönderilerini keşfet kısmında çıkmasını sağlamış. Bu da çok geniş bir müşteri kitlesine ulaşmasını sağlamış.

● Kadınlara yönelik ürünler sattığı için tamamen Türk ve kadın takipçi satın almış. Bu sayede Instagram algoritmasının da bu hesabı ve hesapta yer alan gönderileri Türk kadın takipçilere önermesini sağlamış. Bu da yine hesabın potansiyel müşterilerine hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamış.

● Reels videoları için izlenme, beğeni ve yorum satın almış bu sayede yine Reels videolarındaki etkileşimi hızlı bir şekilde artırmış. Bu sayede hesabın çok geniş bir kesime önerilmesini ve bu gönderilerin de keşfet kısmına çıkmasını sağlamış.

● Butiğin faydalandığı hizmetlerden birisi de hikayeleri için beğeni ve izlenme satın alması olmuş. Bu noktada kullanıcılar bunları görmese bile bu hizmetler ile Instagram algoritmasını etkilemeyi başarmıştır. Bu da hesabın daha çok önerilmesini ve daha geniş bir kesim ulaşmasını sağlamıştır.

Yeni butik açacak olan insanlar için de bu hususlar önemli olmuştur. İnsanlar bu noktada bu tür hizmetlerden faydalanarak kendi butiklerini de büyütmek istemektedir.

Sosyal Medya Hizmetlerinden Faydalanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Sosyal medya hizmetleri satan pek çok firma bulunmaktadır. Tabii ki bu noktada iyi bir firma seçilmelidir. Firma mutlaka sizlere iyi bir destek sağlamalıdır. Aldığınız hizmetleri hızlı bir şekilde teslim etmelidir. Bu alanda uzmanlaşmış Türkiye’de bir çok butiğe hizmet veren https://sosyalify.com sitesini bu alanda gözünüz kapalı kullanabilirsiniz.Aldığınız beğeni, takipçi ve yorumları eksiksiz olarak teslim etmeli ve bunlar için garanti sunmalıdır.

İleride bir problem olması durumda veya eksilme olması durumunda mutlaka bunların telafisini sağlamalıdır. Bu noktada iyi bir firmadan hizmet almanız açtığınız butiğin de hızlı bir şekilde büyümesini sağlayacaktır. Tüm bu hususlara dikkat ederek çalışan Sosyalify firması bu noktada seçebileceğiniz en iyi firmalardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 4812 TL kazanan butik de bu firmayı kullanmaktadır.