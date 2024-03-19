Tekerlekleri sınıflandırırken karşımıza çıkan tekerlek türlerinden biri ise döküm tekerleklerdir. Pek çok sektörde kullanılan döküm tekerlekler genellikle sanayilerde ağır yüklerin veya ürünlerin kolayca taşınması için tercih edilmektedir.

Döküm Tekerlek Nedir?

Döküm tekerlek demir, çelik veya alüminyum gibi malzemelerin eritilmesi ve kalıplara dökülmesiyle üretilmektedir. Döküm tekerlek yüksek sıcaklıklara dayanıklı olması sebebiyle ağır sanayilerdeki şartlar için uygundur ve genellikle de ağır sanayilerde tercih edilir. Bununla birlikte döküm tekerlek yüksek taşıma kapasitesine sahiptir. Yüksek taşıma kapasitesine sahip olmalarına rağmen hareket ettikleri zemine zarar vermemek ve sürtünmeyle birlikte zemine iz, leke vs. bırakmamaktadır.

Döküm tekerlekler tek tip ve boyutta değildir, ihtiyaca göre ; ortam koşulları, ağırlık vb. farklı boyut ve malzemeler seçilerek üretimi yapılmaktadır. Böylece her ihtiyaca uygun olarak üretiminin yapılması hatta düşük maliyetle de dayanıklı döküm tekerleklerin elde edilebilmesi mümkündür.

Döküm Tekerlek Neden Tercih Edilir ?

Döküm tekerlekler genelde ağır yüklerin taşınacağı sanayilerde kullanılmaktadır. Sanayilerde kullanılmasının nedeni ise taşıma kapasitelerinin çok yüksek olması dolayısıyla da ağır sanayi makinelerinin, ürünlerinin kolayca taşınmasına da olanak sağlamasıdır. Döküm tekerlekler yüksek taşıma kapasitesine rağmen son derece de sağlamdır. Çevresel, fiziksel veya kimyasal yıpranmalara, aşınmalara karşı dirençli ve uzun ömürlü tekerleklerdir. Sanayilerde,ağır sanayilerde tercih edilmesinin bir diğer nedeni de budur.

Döküm Tekerlerleklerde Montaj ve Bakım

Döküm tekerlekler yapısı gereği bulunduğu ortamdaki fiziksel, kimyasal hatta çevresel faktörlere karşı dayanıklıdır. Bu yüzden uzun süre bakım yapılmadan da kullanılabilir. Tekerleklere bakım yapılması çoğu zaman gerekmez ama bakımı yapılması gerektiğinde ise rahat bir şekilde yapılır.

Döküm tekerlek montajı ise yine kolay bir şekilde gerçekleşmektedir çünkü ağır sanayilerdeki operasyonların aksamaması ve sürekliliğinin sağlanması önemlidir. Dolayısıyla bu önemli detay göz önünde bulundurularak döküm tekerleklerin tasarımı yapılmıştır.