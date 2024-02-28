Bu yazıda “internet üzerinden nasıl canlı tv izleyebilirim?” sorusunu canlitv.com üzerinden yanıtlayacağız.

Canlı tv, 2005 yılından günümüze yayın faaliyetlerini sürdüren, Türkiye’nin ilk ve en büyük online yayın platformu olma özelliğini yıllardır elinde bulunduruyor. Kullanıcı deneyimini ön planda tutan tasarımıyla ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunan platformun ücretsiz sunduğu hizmetleri gelin hep birlikte inceleyelim.

YERLİ VE YABANCI TELEVİZYON KANALLARINI CANLI İZLE

Canlitv.day, Türkiye'nin önde gelen yerli kanallarını tek bir platformda birleştirir. Haber, spor, eğlence, kültür ve daha fazlasıyla ilgili en sevdiğiniz içerikleri anında izleyebilirsiniz. TRT, Kanal D, ATV, Show TV, Now, Tv8, Star TV, Kanal 7 gibi sevilen kanalların yanı sıra bölgesel yayın yapan kanalları da keşfedebilirsiniz.

Yerli yayınların yanı sıra, dünya çapında birçok popüler yabancı kanalı da bünyesinde barındırır. Uluslararası yayın yapan kanalları platform üzerinden takip edebilirsiniz. Bu sayede dünyanın dört bir yanından haberlere, belgesellere ve eğlence programlarına kolayca erişebilirsiniz.

YAYIN AKIŞI VE GÜNLÜK DİZİ LİSTELERİ

Platformda sadece televizyon kanallarının yayınları yer almıyor. Günlük ve haftalık yayın akışlarının yanında günlük ve haftalık dizi programı da yer almaktadır. Böylece televizyon takipçileri günlük ve haftalık hangi kanalda hangi dizinin veya programın yayınlandığını kolaylıkla takip edebilirler.

TELEVİZYON VE SİNEMA DÜNYASINDAN SON DAKİKA HABERLERİ

Canlı tv izle platformu, yukarıdaki hizmetlere ek olarak profesyonel editör kadrosuyla televizyon ve sinema dünyasında yaşanan tüm gelişmeleri takip ederek, ziyaretçilerine güncel haberler, dizi ve film incelemeleri, ünlü isimlerle röportajlar ve sektördeki etkinliklerden bilgi sahibi olmasını sağlar.

Türkiye’nin ilk ve en büyük ücretsiz yayın platformu canlitv’yi ziyaret ederek bu hizmetlerin tümünden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.