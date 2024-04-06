Gazeteci: Merhaba Görkem Bey, bugün sizinle günümüzde ev dekorasyonunda öne çıkan trendler hakkında konuşmak istiyoruz. Sizce modern ev dekorasyonunda neler dikkat çekiyor?



Görkem Ahi: Merhaba, tabii ki. Günümüzde ev dekorasyonunda minimalist ve işlevsel yaklaşımlar oldukça popüler. Az eşya, fazla boşluk anlayışı, ferah ve düzenli yaşam alanları oluşturmak için tercih ediliyor.



Gazeteci: Peki, doğal malzemelerin kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu trendi nasıl yorumluyorsunuz?



Görkem Ahi: Doğal malzemelerin kullanımı, evinize sıcaklık ve doğallık katmanın harika bir yolu. Ahşap, taş ve cam gibi doğal unsurlar, modern bir atmosfer yaratmanın yanı sıra evinizi daha samimi bir hale getiriyor.



Gazeteci: Yeşil bitkilerin ve doğal dokunuşların ev dekorasyonundaki rolü nedir sizce?



Görkem Ahi: Yeşil bitkiler, evinize tazelik ve canlılık katar. Aynı zamanda doğal kumaşlar ve organik desenlerle birleşerek iç mekanınıza doğayı taşımanın harika bir yoludur. Bu, yaşam alanınıza ferahlık ve huzur getirecektir.



Gazeteci: Renk seçimi konusunda ne gibi önerileriniz var?



Görkem Ahi: Renk seçimi kişisel tercihlere göre değişebilir, ancak cesur renk kombinasyonları ve dokularıyla dikkat çeken dekorasyon trendlerini görmekteyiz. Sıcak nötr tonlar, yumuşak pasteller veya cesur renk patlamaları evinize canlılık katabilir.



Gazeteci: Son olarak, akıllı ev teknolojisinin ev dekorasyonunda nasıl bir rolü var?



Görkem Ahi: Akıllı ev teknolojisi, evlerimizi daha konforlu ve işlevsel hale getiriyor. Akıllı aydınlatma sistemleri, ses kontrolü ve otomatik perdeler gibi özelliklerle evinizi modern bir dokunuşla donatabilirsiniz. Bu teknolojiler, ev yaşamınızı kolaylaştırırken aynı zamanda dekorasyonunuza da katkı sağlar.



Gazeteci: Çok teşekkür ederiz Görkem Bey, bu değerli bilgiler için.Görkem Ahi: Ben teşekkür ederim, her zaman bir zevk. Herkese modern ve ilham verici ev dekorasyonları diliyorum.

Editör: Ercan Güneş