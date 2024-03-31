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Jandarma ekiplerince köyde, polis ekiplerince de hastanede alınan güvenlik önlemi sürüyor.

Kavgaya ilişkin B.K. üzerindeki tabanca ile yakalandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan İ.A. (54) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Köyde oy kullanma işlemi sürerken iki grup arasında muhtarlık seçimi ile ilgili başlayan tartışma, taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü. Kavgada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

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