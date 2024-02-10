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Belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı, aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve yasak yayın ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) şube müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK /KCK propagandası içeren "yazılama" yapan S.B. ve Y.Ö. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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